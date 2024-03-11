Форвард «Факела» Марков заявил, что в «Лужниках» было худшее поле в его жизни

11 марта, 10:56
Форвард «Факела» Евгений Марков поделился мнением о качестве газона на стадионе «Лужники» в игре против «Спартака» (2:0).
«Поле, которое было у нас дома в первом круге против «Спартака», — лучшее, что я видел. А вот в «Лужниках», в игре против красно-белых, было худшее поле в моей жизни! За 29 лет игры в футбол это худшее поле, что я видел», — цитирует Маркова «РБ Спорт».
«Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 20 играх. «Спартак» располагается на шестом месте с 31 баллом.