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11 марта, 10:56

Форвард «Факела» Марков заявил, что в «Лужниках» было худшее поле в его жизни

Виктория Кравченко
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Форвард «Факела» Евгений Марков поделился мнением о качестве газона на стадионе «Лужники» в игре против «Спартака» (2:0).

«Поле, которое было у нас дома в первом круге против «Спартака», — лучшее, что я видел. А вот в «Лужниках», в игре против красно-белых, было худшее поле в моей жизни! За 29 лет игры в футбол это худшее поле, что я видел», — цитирует Маркова «РБ Спорт».

«Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 20 играх. «Спартак» располагается на шестом месте с 31 баллом.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/forvard-fakela-markov-v-luzhnikah-by-lo-hudshee-pole-v-moej-zhizni/
Евгений Марков
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
11
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