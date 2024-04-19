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Сегодня, 18:44

Маклаков эмоционально отреагировал на отставку Абаскаля: «Я счастливейший человек на свете!»

Сергей Жуков
корреспондент
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Актер и болельщик «Спартака» Алексей Маклаков в комментарии для «СЭ» высказался об уходе Гильермо Абаскаля с поста главного тренера красно-белых.

«Я счастливейший человек на свете! Наконец-то Абаскаль ушел. Это большой плюс для нашего футбола, что он покинул его. Он часто спрашивал у Бога состав, значит, в этот раз не смог с ним договориться», — сказал Маклаков «СЭ».

«Спартак» объявил об увольнении 35-летнего испанца 14 апреля. Испанец возглавлял красно-белых с лета 2022 года. После его ухода исполняющим обязанности главного тренера стал экс-ассистент Абаскаля Владимир Слишкович.

На данный момент «Спартак» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 23 матчах. 21 апреля москвичи сыграют с «Ростовом» в 25-м туре РПЛ. Начало матча — в 20.30 по московскому времени.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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