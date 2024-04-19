В «Спартаке» сообщили о том, что Бабич вернулся в расположение команды

Пресс-служба «Спартака» сообщила о состоянии игроков перед матчем 25-го тура РПЛ с «Ростовом».

«Команда поездом отправляется в Ростов-на-Дону. В расположение вернулся защитник Срджан Бабич, пропускавший матч в Петербурге.

Полузащитники Роман Зобнин и Виктор Мозес продолжают восстановление. Также остается в Москве вратарь Александр Селихов, который приболел. В субботу спартаковцы проведут тренировку в Ростове», — сообщили в пресс-службе клуба.

Игра между «Спартаком» и «Ростовом» состоится 21 апреля в Ростове-на-Дону. Начало — в 20.30 мск. Главным арбитром встречи был назначен Владимир Москалев.

Московский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 23 матчах. Желто-синие с 34 очками находятся на восьмой строчке.

Бабич пропустил ответный матч 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Зенитом» (0:0) из-за болезни.