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Сегодня, 16:00

Митрофанов: «Клубам не нравится налог на легионеров? Об обязательствах забыли?»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал недовольство клубов РПЛ возможным введением налога на легионеров в чемпионате России.

«Давайте вернемся к лимиту в восемь легионеров в заявке? Или что, все успокоились? Приняли решение два года назад, а об остальных обязательствах забыли или не знали? Влезли в мягкие тапочки и говорят: «Нам нравится». Давайте будем до конца честными друг с другом. РФС провел огромную работу, убедил Министерство спорта РФ. Мы считаем, что это действительно правильно и дает возможность клубам нормально функционировать и развиваться. Кто-то даже считает, что мы таким образом де-факто вообще отменили лимит на легионеров, я слышал и такие высказывания. Но «со своей стороны мы не хотим выполнять часть обязательств». Это же неправильно. Тогда в отношении нас министерство переиграет вопрос — мы этого хотим?» — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

В 2022 году был принят лимит на легионеров, при котором команды РПЛ могут внести в заявку на сезон 13 иностранцев и иметь на поле не более 8 из них.

В феврале 2024 года Митрофанов заявил, что вопрос введения налога на легионеров в РПЛ будет рассмотрен в течение полугода.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
РФС
Максим Митрофанов
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