РФС намерен ввести для клубов РПЛ понятие доморощенных игроков, подготовленных в домашнем регионе

Сегодня, 15:35
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о возможных изменениях в регламентах для клубов РПЛ.
«У нас есть две категории: доморощенный игрок, подготовленный клубом, и футболист, который был подготовлен РФС. В качестве одной из идей комитет детско-юношеского футбола рассматривает вопрос такой категории, как доморощенный футболист, подготовленный региональной футбольной ассоциацией. Это ограничение количества доморощенных футболистов в тех регионах, где клуб зарегистрирован. Чтобы команда обращала внимание и инвестировала в систему подготовки, которая работает в его регионе, а не просто занималась скупкой молодых футболистов на трансферном рынке», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».
На данный момент в заявки клубов РПЛ обязательно должны быть включены футболисты, подготовленные непосредственно клубом и национальной ассоциацией.
Ранее Митрофанов сообщил, что РФС в мае направит в Минспорт оценку результатов лимита на легионеров в РПЛ.