Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:35

РФС намерен ввести для клубов РПЛ понятие доморощенных игроков, подготовленных в домашнем регионе

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о возможных изменениях в регламентах для клубов РПЛ.

«У нас есть две категории: доморощенный игрок, подготовленный клубом, и футболист, который был подготовлен РФС. В качестве одной из идей комитет детско-юношеского футбола рассматривает вопрос такой категории, как доморощенный футболист, подготовленный региональной футбольной ассоциацией. Это ограничение количества доморощенных футболистов в тех регионах, где клуб зарегистрирован. Чтобы команда обращала внимание и инвестировала в систему подготовки, которая работает в его регионе, а не просто занималась скупкой молодых футболистов на трансферном рынке», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

На данный момент в заявки клубов РПЛ обязательно должны быть включены футболисты, подготовленные непосредственно клубом и национальной ассоциацией.

Ранее Митрофанов сообщил, что РФС в мае направит в Минспорт оценку результатов лимита на легионеров в РПЛ.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
РФС
Максим Митрофанов
1
Обсудить
Читайте также
Василевский, Сергачев и Кучеров оценили вылет «Тампы» из Кубка Стэнли
Биография Ирины Родниной: жизнь и спортивная карьера трехкратной олимпийской чемпионки и депутата
Макрон вновь не исключил возможность отправки войск на Украину
Дадонов хоронит чемпионов и минус 12 русских в плей-офф. Что произошло в Кубке Стэнли 2 мая
Умер чемпион по кулачному бою Александр Коломыцев
Блогера Диану Шурыгину задержали в Москве
Популярное видео
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

РФС в мае направит в Минспорта РФ оценку результатов лимита на легионеров в РПЛ

Митрофанов: «Клубам не нравится налог на легионеров? Об обязательствах забыли?»