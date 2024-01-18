Малафеев: «Думаю, уход Кругового из «Зенита» — инициатива его представителя»

Бывший спортивный директор «Зенита» Вячеслав Малафеев ответил на вопрос, удивило ли его решение защитника Данила Кругового перейти в ЦСКА по окончании контракта с сине-бело-голубыми.

«Думаю, что решение Кругового о переходе в ЦСКА и о смене города — это, скорее всего, инициатива его представителя и агента. В моем понимании, такой переход мог состояться только по одной причине — финансовая выгода. При действующем контракте Кругового с «Зенитом» навряд ли руководство ЦСКА выходило на общение с Круговым напрямую, поэтому всем этим занимался агент. Других вариантов просто не может быть, иначе это глупейшее решение со стороны Кругового — перейти в команду, которая платит тебе меньше», — цитирует Малафеева Metaratings.ru.

Также специалист поделился мнением о представителях Кругового, с которыми ему приходилось пересекаться.

«В определенные года Круговой довольно некачественно подбирал себе агентов. Возможно, для него это нормальная ситуация. Со своей стороны я не могу сказать, что все его представители были адекватны и стремились найти компромисс для всех сторон, а не только для собственной», — добавил он.

17 января ЦСКА сообщил о подписании контракта с Круговым до конца сезона-2027/28. Соглашение начнет действовать с 4 июня текущего года. До конца сезона 25-летний защитник по решению руководства «Зенита» будет выступать за вторую команду.