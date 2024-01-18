Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:02

Малафеев: «Думаю, уход Кругового из «Зенита» — инициатива его представителя»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший спортивный директор «Зенита» Вячеслав Малафеев ответил на вопрос, удивило ли его решение защитника Данила Кругового перейти в ЦСКА по окончании контракта с сине-бело-голубыми.

«Думаю, что решение Кругового о переходе в ЦСКА и о смене города — это, скорее всего, инициатива его представителя и агента. В моем понимании, такой переход мог состояться только по одной причине — финансовая выгода. При действующем контракте Кругового с «Зенитом» навряд ли руководство ЦСКА выходило на общение с Круговым напрямую, поэтому всем этим занимался агент. Других вариантов просто не может быть, иначе это глупейшее решение со стороны Кругового — перейти в команду, которая платит тебе меньше», — цитирует Малафеева Metaratings.ru.

Также специалист поделился мнением о представителях Кругового, с которыми ему приходилось пересекаться.

«В определенные года Круговой довольно некачественно подбирал себе агентов. Возможно, для него это нормальная ситуация. Со своей стороны я не могу сказать, что все его представители были адекватны и стремились найти компромисс для всех сторон, а не только для собственной», — добавил он.

17 января ЦСКА сообщил о подписании контракта с Круговым до конца сезона-2027/28. Соглашение начнет действовать с 4 июня текущего года. До конца сезона 25-летний защитник по решению руководства «Зенита» будет выступать за вторую команду.

Источник: https://metaratings.ru/news/malafeev-krugovoi-nekachestvenno-podbiral-agentov-dumayu-ukhod-iniciativa-predstavitelya-325237/
Вячеслав Малафеев
Данил Круговой
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
5
Обсудить
Читайте также
Стала известна зарплата Николая Хабибулина в «Торпедо»
Медведев оценил свою готовность к Открытому чемпионату Австралии
Актера сериала «Две судьбы» Анатолия Руденко поймали с наркотиками
СК установил причину смерти ребенка под Красноярском после того, как он съел котлету
Глава Башкирии Хабиров впервые прокомментировал беспорядки в Баймаке
Обвинение запросило почти пять лет колонии для Стрелкова
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Мостовой: «Я и Жирков спокойно могли бы в концовках матчей играть за «Зенит»
Гладилин исключил приход Моуринью в «Спартак» или другую российскую команду
Гендиректор «Пари НН» Мелик-Гусейнов: «В футбольном клубе степень занятости такая же высокая, как и на госслужбе»
Лепехин: «Не думаю, что люди уровня руководства «Зенита» будут мстить Круговому»
Гладилин: «Абаскаль считает 20 человек игроками основы «Спартака», такого быть не должно»
Булыкин: «Если Миранчука не устраивает положение в «Локомотиве», то надо что-то менять»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Гендиректор «Пари НН» Мелик-Гусейнов: «В футбольном клубе степень занятости такая же высокая, как и на госслужбе»

Мелик-Гусейнов: «Нам следует сделать все, чтобы российский футбол оставлял позитивное впечатление»