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Малком: «Решил остаться в «Зените», так как руководство клуба оказало полное доверие»

Евгений Козинов
Корреспондент
Малком.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Нападающий «Зенита» Малком объяснил, почему решил остаться в клубе после зимы 2022 года. Тогда ФИФА разрешила футболистам и тренерам, выступающим в чемпионате России, приостанавливать действие своих контрактов с клубами.

«Я решил остаться, так как руководство, президент и даже владельцы клуба оказали нам полное доверие. Мне сказали, что мы можем уйти, если вся эта ситуация коснется меня или моей семьи. Конечно же, мы все хотим мира. Безусловно, ситуация с недопуском до Лиги чемпионов на нас все-таки сильно повлияла», — приводит слова Малкома «РИА Новости Спорт» со ссылкой на UOL.

Бразильский нападающий в 2019 году перешел в «Зенит» из «Барселоны». Летом 2022 года он продлил контракт с клубом из Санкт-Петербурга.

В сезоне-2022/23 26-летний Малком забил 26 голов и сделал 9 результативных передач в 33 матчах.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230614/malkom-1877919767.html
Малком Филипе (Малком)
Футбол
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