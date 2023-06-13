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13 июня, 23:26

Источник: Рыбус может перейти в «Рубин»

Мария Гусева
Мацей Рыбус.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Рубин» близок к договоренности с защитником «Спартака» Мацеем Рыбусем о подписании контракта, сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале «Инсайды от Карпа».

По информации источника, сейчас идет процедура расторжения договора 33-летнего поляка с московским клубом по соглашению сторон. Вопрос должен решиться, когда игрок вернется из отпуска. С высокой долей вероятности он присоединится к казанцам. Зарплата Рыбуса в «Рубине» может составить 35 миллионов рублей в год.

Также сообщается, что к защитнику проявляют интерес «Пари НН» и «Балтика».

Рыбус перешел в «Спартак» летом прошлого года на правах свободного агента. В сезоне-2022/23 защитник провел 12 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Ранее поляк долгое время играл за «Локомотив».

Источник: https://t.me/karpinside/28339
Мацей Рыбус
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
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