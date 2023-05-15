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15 мая, 20:08

Малком улетел в Бразилию по согласованию с руководством и тренерами «Зенита»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Агент нападающего «Зенита» Малкома Луис Фернандо Гарсия заявил, что отъезд футболиста в Бразилию был согласован с руководством футбольного клуба и тренерским штабом команды.

«Все было скоординировано», — приводит слова Гарсии ТАСС.

«Зенит» досрочно стал победителем РПЛ. 7 мая сине-бело-голубые благодаря победе над московским «Спартаком» (3:2) стали недосягаемы для ближайших преследователей, а 13 мая после ничьей с «Краснодаром» (2:2) получили кубок и медали за победу в чемпионате России. В этот же день у Малкома родился сын.

Источник: https://tass.ru/sport/17750873
Малком Филипе (Малком)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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