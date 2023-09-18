Малышев рассказал о задачах, которые стоят перед «Спартаком»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал о задачах, которые стоят перед клубом.

«Цель — построить сильный клуб, который будет обороноспособен в РПЛ. А дальше мы просто идем от игры к игре. В моем понимании цели у нас долгосрочные — серьезный проект и строительство конкурентоспособной команды. На данный момент цель — побеждать в каждом матче», — приводит слова Малышева «РБ Спорт».

После 8 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. 23 сентября красно-белые на своем поле примут «Динамо». Матч между командами начнется в 19.00 по московскому времени.