Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 07:30

Маньяков — о контракте защитника «Спартака» Денисова: «Я долго бился с Каттани»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Telegram Дзен

Известный футбольный агент Александр Маньяков, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о том, как помог своему клиенту защитнику Даниилу Денисову продлить контракт со «Спартаком».

— Последний случай, когда мысленно аплодировали себя как агенту?

— Вся история с контрактом Денисова в «Спартаке». И Даня молодец, не шатался, доверял нам. И батя его не дергался, он вообще правильный мужик. И мы сработали четко. Продлили соглашение в феврале 2022-го. А к концу года парень стал уже твердым игроком основы — и финансовые условия для него улучшились в несколько раз. Автоматически.

— В контракте прописали «лесенку» — когда зарплата растет в зависимости от количества сыгранных матчей?

— Да. Я долго бился с Лукой Каттани, который тогда был спортивным директором «Спартака». Ярчайший персонаж. Хваткий — но не отталкивает от себя. Наоборот, притягивает.

— Чем?

— Положительной энергетикой. Обаянием. Артистизмом. Во время переговоров периодически всплескивает руками, закатывает глаза, восклицает: «Мама миа!» В какой-то момент говорю: «Слушай, я заложник ситуации. Дал тебе слово, что мы подпишем контракт, и обратно отступить уже не могу. А ты на этом паразитируешь». Так потом при встрече Лука с неизменной улыбкой повторял на ломаном русском: «Залёжник, залёжник...»

— Откуда такие сложности? Год назад Денисов был обычным игроком дубля.

— Прессинг со стороны «Спартака» пошел осенью 2021-го. Когда Даню подтянули к основе, а мне передали: «Летом контракт заканчивается. Если сейчас не продлит, на сборы не поедет». Я обо всем рассказал Дане и Сергею, его отцу, который живет в Питере. Говорю: «Мне кажется, клуб блефует. Идем до победного?» Они в один голос: «Да. Делай, как считаешь нужным. Мы тебе доверяем».

Александр Соболев. Александр Маньяков: «Соболев сказал, что я его обманул на подъемные. Он ошибается»
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Даниил Денисов
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Крылья» погубил несчастный случай. ЦСКА — в финале Пути РПЛ благодаря позднему автоголу
«Терпеть не могу это!» Легендарный Гретцки обвинил Кузнецова в неуважении
Си Цзиньпин призвал мировое сообщество к мирным переговорам по Украине
МИД Китая призвал НАТО взять на себя ответственность за конфликт на Украине
Треповой вызвали «скорую» после девятичасового допроса
«Отступая, ВФУ бросают своих мобилизованных на убой»
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Маньяков: «Кристал Пэлас» готов был заплатить за Фомина 12 миллионов евро"

Маньяков — о Фомине: «У него нет ни машины, ни водительских прав»