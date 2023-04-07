Маньяков — о контракте защитника «Спартака» Денисова: «Я долго бился с Каттани»

Известный футбольный агент Александр Маньяков, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о том, как помог своему клиенту защитнику Даниилу Денисову продлить контракт со «Спартаком».

— Последний случай, когда мысленно аплодировали себя как агенту?

— Вся история с контрактом Денисова в «Спартаке». И Даня молодец, не шатался, доверял нам. И батя его не дергался, он вообще правильный мужик. И мы сработали четко. Продлили соглашение в феврале 2022-го. А к концу года парень стал уже твердым игроком основы — и финансовые условия для него улучшились в несколько раз. Автоматически.

— В контракте прописали «лесенку» — когда зарплата растет в зависимости от количества сыгранных матчей?

— Да. Я долго бился с Лукой Каттани, который тогда был спортивным директором «Спартака». Ярчайший персонаж. Хваткий — но не отталкивает от себя. Наоборот, притягивает.

— Чем?

— Положительной энергетикой. Обаянием. Артистизмом. Во время переговоров периодически всплескивает руками, закатывает глаза, восклицает: «Мама миа!» В какой-то момент говорю: «Слушай, я заложник ситуации. Дал тебе слово, что мы подпишем контракт, и обратно отступить уже не могу. А ты на этом паразитируешь». Так потом при встрече Лука с неизменной улыбкой повторял на ломаном русском: «Залёжник, залёжник...»

— Откуда такие сложности? Год назад Денисов был обычным игроком дубля.

— Прессинг со стороны «Спартака» пошел осенью 2021-го. Когда Даню подтянули к основе, а мне передали: «Летом контракт заканчивается. Если сейчас не продлит, на сборы не поедет». Я обо всем рассказал Дане и Сергею, его отцу, который живет в Питере. Говорю: «Мне кажется, клуб блефует. Идем до победного?» Они в один голос: «Да. Делай, как считаешь нужным. Мы тебе доверяем».