Маричаль рассказал, что ему комфортно жить в России

Уругвайский защитник московского футбольного клуба «Динамо» Николас Маричаль привык к жизни в России.

«Было немного сложно в начале моего пребывания в России, потому что много народа, много пробок, очень непривычно было. А сейчас уже привык. Очень красивый город, очень много мест, много куда ходил, много чего видел. Наверное, еще не все посмотрел, но в будущем все посмотрю. Да, комфортно жить в России, ко всему уже привык», — приводит слова Марчиаля ТАСС.

22-летний уругваец выступает за «Динамо» с августа 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб шесть матчей и не отметился результативными действиями.