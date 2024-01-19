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Сегодня, 19:45

Марио Фернандес рассказал о подготовке «Зенита» ко второй части РПЛ-2023/24

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Защитник «Зенита» Марио Фернандес рассказал о подготовке «Зенита» ко второй части чемпионата Росии-2023/24.

«Это моя первая полноценная предсезонка с «Зенитом», но не сказал бы, что в этом есть что-то новое для меня, потому что я привык к любым нагрузкам, — приводит слова футболиста сайт питерского клуба. — Cегодня были непростые тренировочные занятия, но очень хорошие. Так и надо, это часть предсезонной подготовки — для того, чтобы к возобновлению сезона подойти в состоянии стопроцентной готовности. Первая неделя сборов — самая сложная, потому что до этого был месяц каникул, организм не так привычен к нагрузкам после долгого перерыва. Да, мы сильно устаем на тренировках — сил хватает только на то, чтобы потренироваться, поесть и поспать».

Также Фернандес рассказал о новичках команды.

«Все новички прекрасно принимаются в нашей команде. Мы все говорим «Добро пожаловать!». Я никогда не играл ни с ними, ни против них — только наблюдал за их игрой в Бразилии», — отметил игрок «Зенита».

В этом сезоне 33-летний футболист провел за питерцев 15 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

После 18 туров РПЛ «Зенит», набрав 36 очков, занимает второе место в турнирной таблице.

Источник: ФК Зенит
Марио Фернандес
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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