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Сегодня, 09:45

Николич: «Настаивал, чтобы с Чорлукой продлили контракт. Меня не услышали»

Артем Бухаев
Корреспондент
Ведран Чорлука.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич в интервью «СЭ» рассказал, как реагировал на большие изменения в составе команды.

«Мне было очень жаль. Я понимал, что пришло время омолаживать команду. Но есть определенный путь, как это надо сделать. К примеру, я настаивал, чтобы с Чорлукой продлили контракт минимум на год. Говорил: «Последний сезон он отыграл на самом высоком уровне. Не знаю, сколько матчей будет в новом. Но Ведран необходим мне в раздевалке и на тренировке! Чтобы работал с Сильяновым, Магкеевым, Мухиным». В этом плане футбол в России очень схож с балканским — молодым нужен старший. Сколько бы играл Чорлука? Мало, но он бы приносил огромную пользу внутри коллектива! Меня не услышали», — сказал Николич «СЭ».

Марко Николич. «Мне хотелось быть тренером, который достигает успеха. А не продавцом». Откровенный Николич — о «Локомотиве»

Ведран Чорлука являлся футболистом российского клуба с 2012 по 2021 год, вплоть до завершения игровой карьеры. Он выиграл с командой чемпионат России и четыре раза стал обладателем национального Кубка.

Ведран Чорлука
ФК Локомотив (Москва)
Марко Николич
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