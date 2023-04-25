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Сегодня, 18:43

Масалитин считает, что Мостовой не наведет порядок в отечественном судействе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал высказывание экс-полузащитника «Спартака» Александра Мостового, который выразил желание возглавить судейский корпус Российского футбольного союза (РФС).

«Мостовой сказал, что было бы неплохо ему возглавить судейский корпус РФС? Ха-ха, Александр, видимо, не может себя реализовать, вот и высказался про судейство. Везде должны работать профессионалы. Если он профессионал, то должен возглавлять клуб, если профессионал в судействе, то возглавлять судейство. Или тренировать детей. Ну, хочет он возглавить, но от этого судейство лучше не будет. Футболисты не должны туда соваться, там должны работать только бывшие судьи. Александру большой привет», — приводит слова Масалитина Legalbet.

За свою карьеру Мостовой поиграл за отечественные «Красную Пресню» и «Спартак», португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбург», а также за испанские «Сельту» и «Алавес».

Источник: https://legalbet.ru/news/masalitin-esli-mostovoj-professional-to-dolzhen/
Александр Мостовой
Валерий Масалитин
Футбол
РПЛ
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