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Сегодня, 19:26

Машкарин: «ЦСКА всегда удивлял трансферами — недорогие игроки, но с перспективой роста мастерства и стоимости»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник ЦСКА, а ныне селекционер клуба Денис Машкарин рассказал, что думает о переходе в московскую команду защитника «Зенита» Данила Кругового.

«Безусловно, это очень хороший трансфер, Круговой — квалифицированный футболист с российским паспортом, в хорошем возрасте, уже опытный, имеет титулы в составе «Зенита». В Петербурге он получал не так много игрового времени, но ЦСКА усилит однозначно. Поэтому выбор сделан правильный, это прямо боевая единица. Конечно, хотелось бы, чтобы он мог помочь команде в этом сезоне, потому что любой сильный игрок нужен здесь и сейчас», — приводит «РБ Спорт» слова Машкарина.

Также он высказался о модели селекции армейского клуба.

«Думаю, что точечные удары могут быть еще. Армейский клуб всегда удивлял трансферами — это были недорогие игроки, но с дальнейшей перспективой роста как мастерства, так и трансферной стоимости», — добавил специалист.

ЦСКА подписал контракт с 25-летним Круговым до конца сезона-2027/28. Соглашение начнет действовать с 4 июня текущего года.

На данный момент армейцы занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков за 18 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/denis-mashkarin-tsska-vsegda-udivlyal-transferami-nedorogie-igroki-no-s-perspektivoj-rosta-masterstva-i-stoimosti/
Данил Круговой
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Денис Машкарин
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