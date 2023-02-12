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Сегодня, 16:51

Майкон заявил, что на всю жизнь запомнил Россию

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник «Интера» Майкон рассказал, чем ему запомнилась Россия.

«Какие воспоминания остались о России, когда приезжали сюда? Их два. Первое было, когда я приехал в качестве игрока бразильской сборной, и мы играли в минус 26 градусов. А второе воспоминание появилось, когда я приехал играть в Казань против «Рубина». Это было для меня очень важным воспоминанием. Минус 26 — самые экстремальные условия, в которых приходилось играть? Да, до этого я играл в минус 14, но это вообще не идет ни в какое сравнение. Но на самом деле ощущения очень крутые, запомнилось на всю жизнь. Матч же прошел достаточно спокойно», — приводит слова Майкона Sport24.

41-летний бразилец приезжал в Россию на матч еврокубков, а также на товарищескую игру в составе сборной. На этих выходных он принимает участие в Кубке Легенд в Москве.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-12-eks-futbolist-lokomotiva-maykon-pro-vospominaniya-o-rossii-oshchushcheniya-ochen-krutyye-zapomnilos-na-vsyu-zhizn
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