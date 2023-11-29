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Сегодня, 15:32

Медведев — о контракте с «Ростовом»: «У меня соглашение еще на полгода, дальше все зависит от клуба»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Вратарь «Ростова» Никита Медведев высказался о возможности продления контракта с желто-синими. Летом 2024 года голкипер может стать свободным агентом.

«У меня контракт еще на полгода. Мое дело — выходить, тренироваться, играть. Дальше уже все зависит от клуба. Я об этом не думаю. Сейчас в оставшихся играх надо взять максимум очков. Дай бог, все получится. Я очень счастлив в «Ростове», — приводит слова Медведева «РБ Спорт».

28-летний футболист играет за «Ростов» с 2022 года. В сезоне-2023/24 он провел 5 матчей, пропустил 5 голов.

Источник: РБ Спорт
Никита Медведев
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
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