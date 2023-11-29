Медведев — о контракте с «Ростовом»: «У меня соглашение еще на полгода, дальше все зависит от клуба»

Вратарь «Ростова» Никита Медведев высказался о возможности продления контракта с желто-синими. Летом 2024 года голкипер может стать свободным агентом.

«У меня контракт еще на полгода. Мое дело — выходить, тренироваться, играть. Дальше уже все зависит от клуба. Я об этом не думаю. Сейчас в оставшихся играх надо взять максимум очков. Дай бог, все получится. Я очень счастлив в «Ростове», — приводит слова Медведева «РБ Спорт».

28-летний футболист играет за «Ростов» с 2022 года. В сезоне-2023/24 он провел 5 матчей, пропустил 5 голов.