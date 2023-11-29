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Защитник «Балтики» Сото: «Мы доверяем Игнашевичу, результат придет»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Балтики» Гильермо Сото высказался о безвыигрышной серии калининградской команды в нынешнем сезоне.

28 ноября «Балтика» сыграла вничью с «Локомотивом» (2:2) в первом четвертьфинальном матче плей-офф Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Горькое послевкусие от последних минут игры. Мы практически добились победы, но упустили ее на последних минутах. Ощущения такие, словно победа ускользнула от нас. Но с точки зрения уверенности в собственные силы этот матч дал нам многое. В чем причина пропущенного мяча? Это все детали. В конечном итоге качество команды оценивается по результату. Сейчас нет того результата, но команда работает очень хорошо, особенно в течение последних недель. Это то, что внушает нам надежду, спокойствие и уверенность в том, что результат придет. Учитывая то, как команда работает, это возможно. Мы доверяем главному тренеру, доверяем друг другу. У нас очень позитивная атмосфера. У команды есть голод до побед», — приводит слова Сото Metaratings.ru.

После 16 туров в нынешнем сезоне РПЛ «Балтика» занимает предпоследнее, 15-е, место в турнирной таблице с 12 очками. В 17-м туре калининградская команда встретится с «Факелом».

Источник: Metaratings.ru
Сергей Игнашевич
ФК Балтика
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