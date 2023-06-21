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Мележиков: «Не хочу долго оставаться не в работе»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, как справляется со стрессом.

— Вы сказали, что сами решаете проблемы психологические и вам не нужен психолог. Как это делать? Многие привыкли справляться известным стрессоустранителем.

— Это не стрессоустранитель. Для меня главное иметь цель. Когда есть цель, я понимаю, что делать и куда идти. Тогда стресс уходит. Здесь важно сесть и успокоится. Может быть, что-то накидать на бумаге, но сформулировать цель для себя очень важно.

— У вас все это время был сплошной футбол. Было какое-то время на хобби?

— Нет, ничего больше не было. Просто слишком много событий. Мне было важно добиться стабильности в нескольких направлениях. Потому что это была тяжелая история не только для меня, но и для каждого главного тренера. А их было четыре. Для каждого спортивного директора — их три. Для каждого из двадцати пяти футболистов. Но это только основной состав. Для каждого сотрудника в клубе. За все это в какой-то степени ответственный я. Я за все это болел. Мне было важно добиться стабильности.

— Мы вас все время спрашивали про футбол, тренеров, спортивных директоров. А что вам в жизни нравится кроме футбола?

— Сейчас отдохну — вспомню. Я недавно вспомнил, что я в бане на втором этаже был два с половиной года назад. Вот сейчас постепенно найду для себя интересы определенные. Но я не хочу долго оставаться не в работе. Может быть, подключусь к каким-то проектам. Но в целом я долго сидеть дома не смогу. Хочется сейчас отдохнуть. А хобби найдем и вспомним. С годами они тоже меняются.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
0
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