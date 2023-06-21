Мележиков — о работе в «Спартаке»: «Хороших моментов было много, некоторые вызывали слезы»

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что ему предлагали должность в дочерней компании «Лукойла».

— Прошла информация, что вы получите должность в «Лукойле»?

— Да, мне предложена должность в дочерней компании «Лукойла», которая будет заниматься инвестиционными проектами инфраструктуры «Спартака». Для меня этот этап в некоторой степени пройден, не хотел бы возвращаться.

— Самый счастливый момент за время работы в «Спартаке»?

— Хороших моментов было много, некоторые вызывали слезы. В память врезается «Наполи» и Селихов в последнем матче Лиги Европы.

— А Кубок России?

— Немного по-другому. Вот то было ярко.

— С Федуном вы на связи? Считаете его лучшим начальником?

— Нет плохих начальников, есть плохие подчиненные и исполнители. С Федуном на связи, мы в хороших отношениях. Продолжаем в них и оставаться.

— Насколько он вовлечен в процессы «Спартака»?

— Думаю, он больше вовлечен в семейные дела. Я ему завидую.

— Что можете пожелать «Спартаку» и новому гендиректору?

— Достичь жесткой стабильности. С ней придет успешность. Вместе с успешностью придут те титулы и медали, которые так желают болельщики «Спартака».