Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:07

Мележиков рассказал, может ли представить себя в другом клубе после «Спартака»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Telegram Дзен

Экс-генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о состоянии российского футбола и своем будущем после ухода из клуба.

— Как бы сформулировали то состояние, в котором находится российский футбол сегодня?

— Сложный вопрос вы задаете. Думаю, российскому футболу сложно в следствие геополитической обстановки. Но то, как с этим справляется руководство РФС и РПЛ достойно уважения.

— Что нас ждет в дальнейшем, как вы думаете?

— Спад напряженности, надеюсь, в принципе и в частности в футболе. Думаю, что постепенно, с течением времени, все пойдет на дальнейшее развитие. Не может быть долгой стагнации. В какой-то момент наступит развитие.

— Мы сейчас стагнируем?

— Сейчас мы стабилизировали ситуацию в сложный момент для футбола и страны.

— Есть ли понимание, вернутся ли иностранные игроки в аренде, тот же Кофрие?

— Это вопросы не ко мне. Давать оценки относительно будущего игроков некорректно.

— Допускаете ли возвращение в «Спартак» на должность гендиректора?

— Надеюсь, что не уйду из «Спартака», имею в виду не де-юре, а де-факто не уйду из «Спартака», потому что отношения сохраняются. Думаю, продолжим коммуникацию с Олегом Александровичем. В целом у меня абсолютно положительное отношение ко всем: кто остается, кто приходит. Никакого негатива нет. Только позитив. Дальше посмотрим, сейчас трудно загадывать.

— Готовы представить себя в каком-то другом клубе?

— Это вряд ли. После «Спартака» тяжеловато.

— Самый успешный или неудачный трансфер?

— Не хочу давать оценку, это в любом случае обижает футболиста. Много зависит от условий, в которых находится футболист.

20 июня «Спартак» объявил о том, что Мележиков покинул «Спартак» по соглашению сторон. Пост генерального директора красно-белых занял Олег Малышев.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Чемпион России по бегу Александр Хютте получил два года колонии за избиение соседа
Промес приговорен к тюремному сроку в Нидерландах: выдаст ли его Россия? Объясняет адвокат
Людям до 35 лет компенсируют половину аренды жилья
Создатель первой термоядерной бомбы покончил с собой в Москве
МО сообщило о продолжении наступательных действий ВСУ по нескольким направлениям
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мележиков — о работе гендиректором в «Спартаке»: «Раза два-три хотелось уйти»

Мележиков назвал самый сложный период работы в «Спартаке»