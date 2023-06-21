Мележиков рассказал, может ли представить себя в другом клубе после «Спартака»

Экс-генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о состоянии российского футбола и своем будущем после ухода из клуба.

— Как бы сформулировали то состояние, в котором находится российский футбол сегодня?

— Сложный вопрос вы задаете. Думаю, российскому футболу сложно в следствие геополитической обстановки. Но то, как с этим справляется руководство РФС и РПЛ достойно уважения.

— Что нас ждет в дальнейшем, как вы думаете?

— Спад напряженности, надеюсь, в принципе и в частности в футболе. Думаю, что постепенно, с течением времени, все пойдет на дальнейшее развитие. Не может быть долгой стагнации. В какой-то момент наступит развитие.

— Мы сейчас стагнируем?

— Сейчас мы стабилизировали ситуацию в сложный момент для футбола и страны.

— Есть ли понимание, вернутся ли иностранные игроки в аренде, тот же Кофрие?

— Это вопросы не ко мне. Давать оценки относительно будущего игроков некорректно.

— Допускаете ли возвращение в «Спартак» на должность гендиректора?

— Надеюсь, что не уйду из «Спартака», имею в виду не де-юре, а де-факто не уйду из «Спартака», потому что отношения сохраняются. Думаю, продолжим коммуникацию с Олегом Александровичем. В целом у меня абсолютно положительное отношение ко всем: кто остается, кто приходит. Никакого негатива нет. Только позитив. Дальше посмотрим, сейчас трудно загадывать.

— Готовы представить себя в каком-то другом клубе?

— Это вряд ли. После «Спартака» тяжеловато.

— Самый успешный или неудачный трансфер?

— Не хочу давать оценку, это в любом случае обижает футболиста. Много зависит от условий, в которых находится футболист.

20 июня «Спартак» объявил о том, что Мележиков покинул «Спартак» по соглашению сторон. Пост генерального директора красно-белых занял Олег Малышев.