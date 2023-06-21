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Сегодня, 15:59

Мележиков — о работе гендиректором в «Спартаке»: «Раза два-три хотелось уйти»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о планах после ухода из клуба.

— Я попрощаюсь с командой, тренерским штабом и представлю нового генерального директора.

— Вы сказали, что были выжаты за период работы гендиректором. Сколько раз вам хотелось уйти?

— Не помню, раза два-три точно.

— Как будете отдыхать?

— На даче пока, но это недолго будет. Не точно прям выдохся. Привык жить в таком темпе, по-другому не могу. Думаю, две недели это займет. У меня еще работа остается. Передать дела правильно и в полном объеме Олегу Александровичу важно. Потом уже и сезон начнется, другая жизнь.

— К психологу обращались?

— Я сам себе психолог, умею справляться со своим стрессом, не переживайте.

— Может, с кем-то хотите повидаться, с кем давно откладывали встречу, куда-то съездить?

— Нет, Москва. На даче есть еще незавершенные дела. Мне нужно встретиться с командой после выхода из отпуска, с обедом. Нужно правильно завершить процедуру передачи. Олег хоть и в курсе всех дел, но правильно завершить процедуру — моя обязанность. А дальше чемпионат уже начнётся по большому счету. Думаю, дальше посмотрим, будет определенность, чем дальше заниматься, куда двигаться.

— То есть вы как бы ушли, но и не ушли?

— А из «Спартака» возможно уйти? Уже все, это до конца.

— Место в ложе стадиона у вас есть?

— Пригласили в ложу совета директоров. Планирую ходить на матчи.

ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
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