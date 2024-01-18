Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:48

Гендиректор «Пари НН» Мелик-Гусейнов: «Яркие голы Севикяна навсегда останутся в истории клуба»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов ответил на вопрос, чем ему запомнился полузащитник Эдгар Севикян, перешедший в «Ференцварош».

«Очень сложно ответить на этот вопрос, потому что Эдгар пока не забывался, чтобы чем-то запомниться. Еще вчера утром он был членом нашей команды, нашего клуба. Его отличительная черта — спокойствие. Севикян редко проявлял свои эмоции, хотя на поле, когда у него что-то получалось или не получалось, он мог это показать. Эдгар — глубоко переживающий за себя, за свою игру человек. Самокопание, постоянный анализ побед, поражений и ошибок — это про него. Конечно, яркие голы, которые он забивал, навсегда останутся в истории «Пари НН», — приводит «РБ Спорт» слова специалиста.

«Пари НН» объявил об уходе 22-летнего полузащитника в «Ференцварош» 17 января. В текущем сезоне Севикян провел 24 матча за нижегородцев во всех турнирах и забил 7 голов. Он выступал за «Пари НН» с 2022 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gendirektor-pari-nn-yarkie-goly-sevikyana-navsegda-ostanutsya-v-istorii-kluba/
ФК Нижний Новгород
ФК Ференцварош
Давид Мелик-Гусейнов
Эдгар Севикян
0
Читайте также
Москва примет чемпионат России по прыжкам в фигурном катании
Хабиб отказался от 40 миллионов долларов, которые ему предложили в UFC за возвращение
Актера сериала «Две судьбы» Анатолия Руденко поймали с наркотиками
Московский аэропорт Внуково временно приостановил прием и отправку самолетов
Reuters указало на риски конфискации имущества РФ для стран Запада
ВС РФ рассказали о женской роте ВСУ на кременском участке фронта
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
«Оренбург» продлил контракт с голкипером Сысуевым
Дубль Комличенко принес «Ростову» разгромную победу над «Динамо» из Самарканда
Психолог Гущин считает, что перевод Кругового во вторую команду «Зенита» пойдет ему на пользу
Лещук продлил контракт с «Динамо» до 2028 года
Агент новичка «Балтики» Андраде: «Опасений при переезде не было. Калининград — хорошее место для жизни»
Агент Арбузова — о том, что игрок не упомянул тренерский штаб в прощальном письме: «Ярослав благодарен всем, кто работал в ЦСКА»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Источник: Кастаньо подпишет четырехлетний контракт с «Краснодаром»

Лещук продлил контракт с «Динамо» до 2028 года