Мендель: «Самый памятный выезд — в Дагестан. Сидели в автобусе как в консервной банке»

Полузащитник «Факела» Андрей Мендель ответил на вопросы о выступлениях в низших лигах.

— Самый дальний выезд по югу России?

— Из Новороссийска в Астрахань, часов шестнадцать. А самый памятный — Дагестан. Автобус маленький был, все сидели как в консервной банке, — приводит Sport24 слова Менделя.

— ПАЗик?

— «Хайгер». Вообще неудобно. Представь, вот в таком положении [прижав высоко колени], 12 часов. Хотя ко всему привыкаешь, я пять-шесть лет покатался.

Футболист выступал за армавирское «Торпедо», «Дружбу» из Майкопа, «Черноморец», «Афипс», «Химки» и «Волгарь».