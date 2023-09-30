Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:34

Данни: «Зенит» поборется за чемпионство, несмотря на неудачный старт сезона»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший футболист «Зенита» Мигель Данни в разговоре с «СЭ» высказался о поражении команды от «Оренбурга» (1:3) в 10-м туре РПЛ.

«Правда в том, что у них сейчас сложный период, но я верю, что они переломят ситуацию и вернутся к победам. Да, не особо удачный старт сезона для «Зенита», но несмотря на все это, они еще поборются за чемпионство», — сказал Данни «СЭ».

После поражения от «Оренбурга» сине-бело-голубые с 17 очками занимают 4-е место в РПЛ, но по итогам тура могут спуститься на шестую строчку в турнирной таблице.

В следующем туре команда Сергея Семака в гостях сыграет с «Сочи». Встреча пройдет 7 октября. Перед этим «Зенит» 4 октября на своем поле примет «Балтику» в матче 5-го тура FONBET Кубка России.

Мигель Данни
ФК Зенит
ФК Оренбург
0
Читайте также
Главный тренер «Зенита» Семак рассказал о состоянии Марио Фернандеса
«Зенит» впервые в истории проиграл «Оренбургу»
Экс-разведчик США предрек потерю пяти областей Украины
В бундестаге заявили о праве Киева атаковать ракетами Taurus территорию России
Женщину из Екатеринбурга убил подобранный ей на трассе мужчина
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 10-й тур: «Крылья Советов» — «Спартак», «Рубин» — «Краснодар» и другие матчи
«Краснодар» на выезде обыграл «Рубин» в РПЛ
«Краснодар» обыграл «Рубин»: онлайн-трансляция дня РПЛ
«Рубин» — «Краснодар»: Олусегун удвоил преимущество гостей
ЦСКА — Балтика: прямая трансляция матча РПЛ
Галактионов: «Пиняев мог бы играть острее в организации атаки»
ЦСКА — «Балтика»: стартовые составы на матч РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Краснодар» на выезде обыграл «Рубин» в РПЛ