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РПЛ

Сегодня, 18:59

Михаил Грушевский: «Заболотному не надо съедать себя»

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Известный актер и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский после матча 5-го тура РПЛ с «Динамо» (1:2) оценил игру нападающего Антона Заболотного.

32-летний форвард забил третий мяч в сезоне, но после его игры рукой в штрафной был назначен пенальти в концовке встречи, с которого бело-голубые забили победный гол.

«Не надо съедать себя, — приводит «РБ Спорт» слова Грушевского. — Да, он «привез» пенальти, но Антон всегда помогает на стандартах, отрабатывает в обороне. Мяч может попасть в руку, тем более там был пушечный удар. Скорее это была самоотверженность и несчастный случай Заболотного. Думаю, в следующем матче Антон будет в психологическом порядке. Он несгибаемый боец. Многие болельщики ЦСКА прессуют его за технику, но такие бойцы, как Антон, необходимы в команде. Он свой хлеб честно зарабатывает».

Источник: bookmaker-ratings.ru
Антон Заболотный
ФК ЦСКА (Москва)
Михаил Грушевский
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 И В Н П +/- О
1
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
2
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
3
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
4
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
5
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
6
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
7
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
11
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
12
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
13
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
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18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 2 : 1
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 2 : 1
19.08 17:30
Балтика – Урал
 0 : 1
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 - : -
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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