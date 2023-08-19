Михаил Грушевский: «Заболотному не надо съедать себя»

Известный актер и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский после матча 5-го тура РПЛ с «Динамо» (1:2) оценил игру нападающего Антона Заболотного.

32-летний форвард забил третий мяч в сезоне, но после его игры рукой в штрафной был назначен пенальти в концовке встречи, с которого бело-голубые забили победный гол.

«Не надо съедать себя, — приводит «РБ Спорт» слова Грушевского. — Да, он «привез» пенальти, но Антон всегда помогает на стандартах, отрабатывает в обороне. Мяч может попасть в руку, тем более там был пушечный удар. Скорее это была самоотверженность и несчастный случай Заболотного. Думаю, в следующем матче Антон будет в психологическом порядке. Он несгибаемый боец. Многие болельщики ЦСКА прессуют его за технику, но такие бойцы, как Антон, необходимы в команде. Он свой хлеб честно зарабатывает».