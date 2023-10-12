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Сегодня, 14:40

Пьянович: «В Тарасовку заезжали за пару дней до игры, и каждый два-три лишних килограмма имел»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Михайло Пьянович.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Экс-форвард «Спартака» Михайло Пьянович сравнил времена своей игры за «Спартак» и впечатления от поездки в Манчестер к своему другу, бывшему капитану «МЮ» Неманье Видичу.

— О чем-то жалеете в своей карьере?

— Жалею, что не тренировался как надо. Такое время было. Но что случилось, то случилось, этого уже не изменишь. А по тому «Спартаку» и Москве скучаю! Та Москва — как Лас-Вегас. Жизнь кипела 24 часа.

— Видич другой был, чем вы? Тренировался много?

— Он изменился в Манчестере, там начал много работать. В Москве тоже тренировался хорошо — но не так, как в Англии.

— Могли себе представить, когда он пришел в «Спартак», что он станет капитаном «Манчестер Юнайтед»?

— Я был уверен, что он заиграет на серьезном уровне. Он заслужил это своим трудом! Ездил к нему в гости в Манчестер. Больше всего впечатлил профессионализм игроков. В «Спартаке» мы заезжали на базу в четверг, за пару дней до игры, и каждый игрок два-три лишних килограмма имел. А они приезжали утром в день игры, и тренеры знали, что в предыдущие дни все будет в порядке, никто ничего не нарушит.

— Что с этим в России можно сделать?

— Менталитет другой.

Дмитрий Аленичев и&nbsp;Михайло Пьянович. «Аленичев был прав в истории со Старковым. Надо было убирать тренера». Интервью экс-форварда «Спартака» Пьяновича

ФК Спартак (Москва)
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