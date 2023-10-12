Бывший форвард «Спартака» Пьянович вспомнил конфликт Аленичева с главным тренером Старковым

Экс-форвард «Спартака» Михайло Пьянович в интервью обозревателю «СЭ» оценил бывшего главного тренера красно-белых Александра Старкова и его конфликт с капитаном команды Дмитрием Аленичевым, который привел к уходу обоих его участников из клуба.

— Больше всего вы играли и забивали при Скале и Александре Старкове. Как вы к латвийскому тренеру относитесь?

— Хороший человек. Но авторитета ему не хватало. Да, в 2005 году мы с ним заняли второе место, но ЦСКА тогда был намного сильнее. И организация у них была лучше, чем у «Спартака». Там не было 30 игроков, как у нас. Там было 15. Но все, кто нужен!

— Как вы отнеслись к знаменитому конфликту между Аленичевым и Старковым? На чьей были стороне?

— Конечно, Димы! Аленичев — один из лучших российских футболистов всех времен, меньше чем за два года до того выиграл Лигу чемпионов и забил гол в финале. Он был прав! Все игроки были на его стороне. И как человек он очень хороший, у него были отличные отношения с ребятами. Он играл в Европе и видел все. В ЦСКА такие конфликты были невозможны — поэтому они были чемпионами.

— Когда Аленичев уже дал интервью и его убрали из команды, я приезжал в Тарасовку и опрашивал игроков, в том числе и вас. Все сказали, что хотят его возвращения, а вы добавили, что считаете: шанс на это есть. Но этого не случилось, и он закончил карьеру.

— Конечно, я хотел, чтобы он вернулся! То, что Аленичева убрали и он закончил, было плохо не только для «Спартака», но и для всего российского футбола. Сколько пользы он еще мог принести на поле! Если такого игрока отчислили — молодые думали о том, что могут сделать с ними. Нельзя делать такие вещи!

— Какой был лучший выход из этой ситуации?

— Поменять тренера. Все игроки были за Аленичева. Если бы они были за тренера — другое дело. Но все были уверены, что прав Дима.

— Видич говорил: «Аленичев учил нас любить «Спартак».

— Это правда. Он понимал футбол и знал, что такое «Спартак». Мы, игроки, видели, кто понимает футбол, а кто нет. А значит — кто прав.