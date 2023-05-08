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РПЛ

Сегодня, 13:54

Божович — о Дзюбе: «В «Локомотиве» может поиграть, сколько ему позволит здоровье, а потом можно заканчивать карьеру»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший тренер «Локомотива» Миодраг Божович в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о будущем нападающего Артема Дзюбы.

«У Дзюбы мастерство с возрастом не пропадает. Не думаю, что ему нужно второй раз пробовать себя в Европе, уже слишком поздно. В «Локомотиве» он может поиграть, сколько ему позволит здоровье, а потом может заканчивать потихоньку карьеру», — сказал Божович «СЭ».

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» в феврале 2023 года. В текущем сезоне РПЛ на счету 34-летнего форварда 8 голов и 4 результативные передачи в 8 матчах за железнодорожников.

Артем Дзюба
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Миодраг Божович
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