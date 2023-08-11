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Сегодня, 16:30

Божович о работе в Туле с Гурамом Аджоевым-младшим: «От сладкого отказаться трудно»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Бывший тренер клубов РПЛ Миодраг Божович в интервью «СЭ» вспомнил, как работал в тульском «Арсенале» с Гурамом Аджоевым — младшим, ставшим из-за своего лишнего веса мемом в премьер-лиге.

— Один из мемов РПЛ последних лет — Гурам Аджоев-младший. При вас он за два сезона сыграл всего две минуты, но в заявке был все время. Требовал ли его отец, чтобы вы его туда включали?

— Не требовал. Он просто был в команде.

— Зачем он был нужен?

— 23 игрока было в заявке, он туда попадал. 23 или 22 — какая разница?

— Но мы же все понимаем, какой это игрок! Джорджевич рассказывал, что Гурам расспрашивал его про здоровое питание, тот ему все рассказал. В тот же день пришел на базу и увидел в углу Аджоева, жующего сникерс.

— Когда я в первый раз пришел в «Арсенал», Гурам весил меньше. Могу сказать, что он неплохой футболист. Игру понимает. Но у него проблемы с лишним весом. О них ему говорили все. И сам он понимал. Но от сладкого отказаться трудно.

— Какие отношения у вас были с Аджоевым-старшим?

— Хорошие. Видно, что он был приличным футболистом. У «Арсенала» не было больших денег, но при нем команда добилась хороших результатов.

Полностью интервью Миодрага Божовича можно прочитать на сайте «СЭ».

РПЛ
ФК Арсенал (Тула)
Гурам Аджоев
Миодраг Божович
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