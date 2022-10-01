Мирзов — о положении «Химок»: «Сейчас игра дается, нас не возят»

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов в интервью «СЭ» рассказал, в каком состоянии сейчас находится подмосковная команда.

«У нас много интересных моментов было в команде. Тренера меняют на одного, потом на другого. Но сейчас игра дается, нас не возят. Нужно выигрывать и добиваться результата. В конце чемпионата посмотрим. Думаю, у нас все получится. Нужно выигрывать ближайшие игры с конкурентами», — сказал 29-летний футболист.