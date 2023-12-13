Сегодня, 08:30
Полузащитник «Нефтчи» Резиуан Мирзов в интервью «СЭ» рассказал об этапе карьеры в «Химках» при главном тренере Спартаке Гогниеве.
«Эмоций никаких не было, но это самый опустошенный момент в карьере. Не получал удовольствия от футбола, накапливались только нервы. Хотелось в какой-то момент все бросить и не играть вообще. В прошлом сезоне столько мыслей посещало, что чуть карьеру не закончил. Хочется забыть тот период как страшный сон. Было очень много негатива. Если бы мы понимали, во что играли, то таких разгромных поражений не было бы. Ты можешь проиграть одну-две игры из-за невезения, но если проиграть двадцать матчей, то про фарт даже не стоит говорить», — сказал Мирзов «СЭ».
Гогниев возглавлял «Химки» с сентября 2022 года по апрель 2023 года. При этом тренере за 19 матчей подмосковный клуб победил 1 раз и сыграл 3 матча вничью. В общей сложности за «Химки» Мирзов провел 67 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 7 результативных передач.