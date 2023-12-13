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Сегодня, 08:45

Мирзов: «В «Спартаке» меня очень хотели видеть Кононов и Федун, но не Цорн»

Константин Белов
Корреспондент
Резиуан Мирзов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник «Нефтчи» Резиуан Мирзов в интервью «СЭ» рассказал о своем переходе в «Спартак» летом 2019 года.

«В «Спартаке» меня очень хотели видеть тренер Олег Кононов и владелец Леонид Федун. Переход затягивался только из-за того, что исполнительный директор, всем нам известный Томас Цорн, не желал меня подписывать. Он все время придумывал причины, чтобы меня не брать. Наверное, ему было выгоднее привести иностранца, чем меня. Все видели, сколько легионеров они привозили в «Спартак», а потом в «Локомотив». Но повторюсь, что меня хотели видеть тренер и владелец клуба, они разговаривали и обещали, что трансфер состоится. Так и произошло, но переход затянулся на полтора месяца», — сказал Мирзов «СЭ».

Мирзов перешел в «Спартак» в 2019 году из «Ростова» за 4 миллиона евро. За красно-белых он провел 33 матча, в которых забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

Резиуан Мирзов и&nbsp;Айртон. «В «Спартаке» месяц жил на базе и только тренировался, но оправдать ожидания не получилось». Интервью Мирзова

Резиуан Мирзов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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