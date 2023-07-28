Митрофанов — о продаже Малкома: «Это хорошая реклама лиги»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в разговоре с «СЭ» прокомментировал переход форварда «Зенита» Малкома в «Аль-Хиляль».

«В каком-то смысле это хорошая реклама лиги — этот игрок и развивался здесь, и за большую сумму был приобретен. То, что он был продан, а не ушел просто так, это тоже важно. Важно, что деньги за его трансфер дадут возможность клубу развиваться, делать новые приобретения. Сумма с точки зрения финансового fair play релевантная, то есть экономически обоснована. Все достаточно позитивно. Главное для клуба — сделать правильные следующие шаги», — сказал Митрофанов «СЭ».

В прошедшем сезоне Малком стал лучшим бомбардиром чемпионата России. 26-летний форвард забил 23 мяча в 26 матчах РПЛ. Всего на его счету 42 гола и 24 результативные передачи в 109 матчах за «Зенит».

Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» заплатит за бразильца 60 миллионов евро.

Полностью комментарий Митрофанова «СЭ» читайте здесь