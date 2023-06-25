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Сегодня, 11:34

Митрофанов рассказал, стоит ли ждать позитивных решений от Исполкома УЕФА

Артем Бухаев
Корреспондент
Максим Митрофанов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о грядущем Исполкоме УЕФА.

— Ждете ли вы позитивных решений от Исполкома УЕФА? Например, Алексей Сорокин считает, что таковые могут быть.

— Надо надеяться на лучшее всегда. И мы, и Алексей Леонидович (Сорокин), как член нашей команды, работаем над этим. Пока я бы ответил словами Александра Валерьевича — любые позитивные вещи, которые говорят представители УЕФА и ФИФА на подобных мероприятиях (конференциях национальных федераций) нужно оценивать правильно. Другого на конференциях говорить не принято. Это не означает, что мы знаем дату, когда что-то случится. Давайте относится к этому спокойно. Очень хочется? Мне тоже, но не могу обнадежить, — сказал Митрофанов «СЭ».

22 июня на конференции РФС представитель УЕФА Йозеф Климент выразил надежду, что российским сборным и клубам будет разрешено соперничать против европейских команд.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Футбол
РФС
Максим Митрофанов
УЕФА
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