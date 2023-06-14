Митрофанов заявил, что УЕФА не хочет отпускать Россию в Азиатскую конфедерацию

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал об отношении УЕФА к возможному переходу России в состав Азиатской конфедерации.

«Мы сосредоточены на том, что являемся частью УЕФА. Переход в азиатскую конфедерацию может быть рассмотрен, если сама УЕФА признает, что им не удалось выработать схему нашего возвращения — при это УЕФА не хочет отпускать нас в Азию. Для них принципиально важно сохранить нас в Европе», — цитирует Митрофанова «РБ Спорт».

В прошлом году ФИФА и УЕФА отстранили все российские команды от участия в соревнованиях под эгидой организаций.

В конце декабря исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение создать совместную с УЕФА рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения российских сборных и клубов к международным турнирам.