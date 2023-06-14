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Булыкин — о возможном трансфере Кузяева в «Бешикташ»: «Многие предпочтут сидеть на попе ровно»

Алина Савинова
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал возможный переход полузащитника «Зенита» Далера Кузяева в «Бешикташ».

«В 30 лет задумываться [завершении карьеры] рано. Если не попробовать там, то об этом всю жизнь можно сожалеть. А попробовать все-таки стоит. Правда, чемпионат Турции — это не совсем европейские лиги, но все зависит от футболиста, от его желания и личного контракта. Многие в Саудовскую Аравию едут, футбола там не очень много, а вот условия шикарные. Надо взвесить все «за» и «против» и выбрать, что подсказывает сердце. Многие предпочтут сидеть на попе ровно, особенно, когда платят большие деньги в российском чемпионате, никуда не двигаться, никому ничего не доказывать, не биться каждый день, потому что это, на самом деле, очень тяжело», — цитирует Булыкина «Газета.Ru».

14 июня стало известно, что турецкий клуб готов предложить Кузяеву контракт на два года с опцией продления еще на один сезон.

В сезоне-2022/23 30-летний футболист провел 38 матчей за клуб из Санкт-Петербурга, отметился 5 голами и 6 результативными передачами.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/06/14/20665274.shtml
Далер Кузяев
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Бешикташ
ФК Зенит
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