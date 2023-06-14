Кавазашвили заявил, что уход Мележикова не станет потерей для «Спартака»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на информацию о возможном уходе Евгения Мележикова с поста гендиректора красно-белых.

«А что Мележиков сделал хорошего для «Спартака»? Ничего не припомню. Его уход не станет потерей, но в клубе творится какой-то бардак. Никто не задерживается долго из руководителей, а значит, каждый раз приходится перестраивать структуру управления. Нужно прекратить уже эту кадровую чехарду и назначить нормальных управленцев», — приводит «РБ Спорт» слова Кавазашвили.

14 июня журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что «Спартак» и Мележиков расторгли договор по соглашению сторон. 50-летний специалист работал в московском клубе с 2013 года на различных руководящих должностях, а в июне 2021-го стал генеральным директором красно-белых.