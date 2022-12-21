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21 декабря, 23:05

Могилевец заявил, что Давыдов закладывал в футболистов «Зенита» характер и желание бороться

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Павел Могилевец рассказал, как ему работалось в питерском клубе с тренером Анатолием Давыдовым.

«За что я благодарен Анатолию Давыдову, который работал со мной в молодежке? Жесткий и требовательный тренер. Он закладывал в нас характер и желание бороться — хоть за место в основе, хоть за мяч. После тренировок у Давыдова мы не боялись пойти в стык с Денисовым и Широковым. А когда я порвал «кресты», Давыдов настоял на том, чтобы меня прооперировали в Германии», — приводит слова Могилевецы Sport24.

Анатолий Давыдов работал в «Зените» с 1997 по 2001 год, с 2007 по 2013, а также в 2017 году.

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ: https://sport24.ru/news/football/2022-12-21-posle-raboty-s-nim-ne-boyalis-poyti-v-styk-s-denisovym-i-shirokovym-eks-igrok-zenita-vspomnil-trenera-davydova
Павел Могилевец
Футбол
ФК Зенит
Анатолий Давыдов
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