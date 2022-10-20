Московское «Динамо» лидирует по посещаемости среди футбольных клубов столицы России в этом сезоне.

В среднем за 7 игр РПЛ на «ВТБ Арене» побывало 17 433 зрителя при 67,8 процента заполняемости стадиона.

Второй по посещаемости московский клуб — «Спартак» со средним числом в 12 801 зрителя при 28,7 процентах заполняемости после 5 матчей на «Открытии банк Арене». При этом для красно-белых действует ограничение от столичных властей — не более 15 тысяч зрителей на игре из-за отсутствия полноростовых турникетов.

Третий из столичных клубов в этом сезоне по посещаемости на матчах чемпионата — ЦСКА со средним числом в 12 157 зрителей при 39,9 процента заполняемости «ВЭБ Арены».

Далее из команд РПЛ идут «Локомотив» — 7834 зрителя (28,7 процента) и «Торпедо» — 3894 (8,6 процента), сообщает Sport24.