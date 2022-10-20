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Сегодня, 16:42

«Динамо» — лидер по посещаемости среди столичных клубов. Следом — «Спартак» и ЦСКА

«Динамо» лидирует среди футбольных клубов Москвы по посещаемости в сезоне
Руслан Минаев

Московское «Динамо» лидирует по посещаемости среди футбольных клубов столицы России в этом сезоне.

В среднем за 7 игр РПЛ на «ВТБ Арене» побывало 17 433 зрителя при 67,8 процента заполняемости стадиона.

Второй по посещаемости московский клуб — «Спартак» со средним числом в 12 801 зрителя при 28,7 процентах заполняемости после 5 матчей на «Открытии банк Арене». При этом для красно-белых действует ограничение от столичных властей — не более 15 тысяч зрителей на игре из-за отсутствия полноростовых турникетов.

Третий из столичных клубов в этом сезоне по посещаемости на матчах чемпионата — ЦСКА со средним числом в 12 157 зрителей при 39,9 процента заполняемости «ВЭБ Арены».

Далее из команд РПЛ идут «Локомотив» — 7834 зрителя (28,7 процента) и «Торпедо» — 3894 (8,6 процента), сообщает Sport24.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-20-dinamo-lider-sredi-moskovskikh-klubov-po-poseshchayemosti-v-rpl-v-sezone-202223
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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