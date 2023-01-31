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Сегодня, 16:17

Мостовой назвал команду, в которой ярко видны тренерский почерк и идеи

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой проанализировал работу тренеров Российской Премьер-лиги с точки зрения наличия собственного стиля.

«Нужно принимать во внимание и качество футболистов. У многих тренеров РПЛ виден какой-то свой стиль. Но если игроки не могут три паса отдать, то никакой стиль не поможет. Или возьмем «Зенит». Туда любого тренера пригласи, и он займет не ниже второго места. А если Сергея Семака поставить в команду, идущую, к примеру, на восьмом месте, то она на том же месте и останется. Говоря о тренерской работе, мне в голову приходит хоккейный клуб «Торпедо» Нижний Новгород. Многие болельщики даже не знают фамилии игроков. А команда идет на втором месте в своей конференции. Вот здесь я могу сказать, что у Игоря Ларионова есть свой фирменный почерк и идеи. И никто с этим не поспорит», — приводит слова Мостового Vprognoze.ru.

После 17 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. На втором месте — «Спартак» (36 очков). Замыкает тройку «Ростов» (35 очков).

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10613927-mostovoj-nazval-komandu-v-kotoroj-yarko-vidny-trenerskij-pocherk-i-idei.html

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Интер
Аталанта

ТБ 2.5

26%

1.74

обе забьют - да

23%

1.66

П1

19%

2.07
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1.83

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1.34

ТБ 3.5

21%

2.17

Ф2(-1.5)

18%

1.85
Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
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