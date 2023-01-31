Мостовой назвал команду, в которой ярко видны тренерский почерк и идеи

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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой проанализировал работу тренеров Российской Премьер-лиги с точки зрения наличия собственного стиля.
«Нужно принимать во внимание и качество футболистов. У многих тренеров РПЛ виден какой-то свой стиль. Но если игроки не могут три паса отдать, то никакой стиль не поможет. Или возьмем «Зенит». Туда любого тренера пригласи, и он займет не ниже второго места. А если Сергея Семака поставить в команду, идущую, к примеру, на восьмом месте, то она на том же месте и останется. Говоря о тренерской работе, мне в голову приходит хоккейный клуб «Торпедо» Нижний Новгород. Многие болельщики даже не знают фамилии игроков. А команда идет на втором месте в своей конференции. Вот здесь я могу сказать, что у Игоря Ларионова есть свой фирменный почерк и идеи. И никто с этим не поспорит», — приводит слова Мостового Vprognoze.ru.
После 17 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. На втором месте — «Спартак» (36 очков). Замыкает тройку «Ростов» (35 очков).
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