«Нижний Новгород» подписал воспитанника «Барселоны»

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Центральный защитник Маки Баньяк из «Кайрата» будет выступать за «Нижний Новгород», сообщает пресс-служба команды.
27-летний камерунец, являющийся воспитанником «Барселоны», перешел в «Нижний» на правах аренды до конца этого сезона (с правом выкупа).
В этом сезоне на его счету 12 матчей за «Кайрат» во всех турнирах. Контракт футболиста с клубом из Казахстана истекает 31 декабря 2023 года.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 600 тысяч евро. Защитник также выступал за испанскую «Сарагосу», австрийскую «Адмиру», словенскую «Олимпию» и сербский «Партизан».
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