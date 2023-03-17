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Сегодня, 16:37

Мостовой оценил перейти в европейский чемпионат

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой оценил шансы нападающего «Спартака» Александра Соболева поиграть в европейском чемпионате.

«Я, например, никогда не сомневался в Соболеве перед его приходом в «Спартак». Когда он забивал в «Крыльях», я сказал, что он будет и дальше забивать. Сомневались в нем те, кто не разбирается в футболе или плохо разбирается. Таких очень много. Кто-то в Европе мог бы уже заинтересоваться Соболевым. Но понятно, в его возрасте уехать будет уже тяжело. Мог бы Соболев заиграть в Испании? Смотря, в какую команду попадешь, ситуацию и подбор исполнителей. Мы раньше уезжали злые и голодные. А другое дело, когда у тебя такая зарплата. Как говорится, зачем, если нас и здесь неплохо кормят? Игорь Колыванов сказал, что Соболев похож на Лукаку и мог бы усилить «Интер»? Игорь — недооцененный нападающий в нашем обществе, один из лучших в СССР и России, много лет поиграл в Италии, он имеет право это говорить. Говорит он правильно, но, конечно, это было немного громковато», — приводит слова Мостового Legalbet.

26-летний Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. За это время форвард провел 96 матчей за красно-белых, забил 42 мяча и сделал 21 голевую передачу.

Источник: https://legalbet.ru/news/mostovoj-mog-bi-sobolev-zaigrat-v-ispanii-zachem-esli/
Александр Мостовой
Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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