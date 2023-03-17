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Кавазашвили уверен в победе «Спартака» над «Оренбургом» в РПЛ

Александр Мирзоян и Анзор Кавазашвили.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Экс-футболист «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ между красно-белыми и «Оренбургом».

«У меня одно главное ожидание — победа. «Оренбург» для нас — «орешек» сильный. Не пропускаем и побеждаем. Счет меня не волнует», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

Матч между «Спартаком» и «Оренбургом» пройдет в субботу, 18 марта, на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало игры — в 12:00 по московскому времени.

Команда Гильермо Абаскаля с 40 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург» — восьмой с 28 баллами.

Россия. Премьер-лига. 20-й тур
18 мар, 12:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Спартак
Анзор Кавазашвили
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
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