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Сегодня, 20:56

Мостовой оценил первую часть сезона для «Спартака» на тройку с плюсом

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на победу московской команды над «Крыльями Советов» в матче 18-го тура РПЛ (3:0).

«Игру я не смотрел, потому что был уверен в победе «Спартака». Никакой интриги я сегодня не ждал, поэтому даже не стал наблюдать за матчем. Немного со счетом ошибся, поскольку думал, что будет 3:1. Как оценю первую часть сезона для «Спартака»? На три с плюсом. Таблица перед зимней паузой образовалась плотной, я это предвидел еще летом», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

«Спартак» после 18-го тура РПЛ занимает промежуточное пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-pervuyu-chast-sezona-dlya-spartaka-mozhno-otsenit-na-trojku-s-plyusom/
Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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