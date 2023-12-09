Мостовой оценил первую часть сезона для «Спартака» на тройку с плюсом

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на победу московской команды над «Крыльями Советов» в матче 18-го тура РПЛ (3:0).

«Игру я не смотрел, потому что был уверен в победе «Спартака». Никакой интриги я сегодня не ждал, поэтому даже не стал наблюдать за матчем. Немного со счетом ошибся, поскольку думал, что будет 3:1. Как оценю первую часть сезона для «Спартака»? На три с плюсом. Таблица перед зимней паузой образовалась плотной, я это предвидел еще летом», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

«Спартак» после 18-го тура РПЛ занимает промежуточное пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков.