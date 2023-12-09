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Сегодня, 20:43

Лепехин: «Ренан не выдержал конкуренцию в «Зените», такое бывает»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин оценил перспективы защитника Роберта Ренана в составе петербургской команды.

«Если футболист, которого покупали за хорошие деньги, целый сезон не может пробиться в основной состав, то его нужно продавать или отдавать в аренду. Лучше дать шанс молодым ребятам, которые также могут провести условно 5 матчей в году. Впрочем, называть Ренана ошибок селекции «Зенита» нельзя. В клубе работают качественные специалисты, которые стараются выбирать отличных новичков. Видимо, Ренан просто не выдержал конкуренцию, такое бывает. Парень молодой и перспективный. Не удивлюсь, если в будущем он заиграет в Европе», — приводит «РБ Спорт» слова Лепехина.

20-летний Ренан выступает в «Зените» с января 2023 года. За клуб из Санкт-Петербурга бразильский защитник провел 18 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Ранее агент футболиста Луис Фернандо Гарсия сообщил, что уход защитника из «Зенита» зимой не рассматривается.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/konstantin-lepehin-renan-ne-vy-derzhal-konkurentsiyu-v-sostave-zenita/
Константин Лепехин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Роберт Ренан
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