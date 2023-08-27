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Мостовой — об обучении на тренера в академии РФС: «Узнал очень много каких-то заумных слов из футбола»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой поделился впечатлениями от начала обучения на тренера в академии РФС.

«Первая сессия прошла очень хорошо. Узнал очень много слов каких-то заумных из футбола, ха-ха. Было очень много заумных фраз и выражений, которые оказывается относятся к футболу. Например, я узнал, что есть термин «слепая зона», ха-ха. Это было смешно слушать. Будто я не играл никогда в футбол. Базовые вещи объясняли на пальцах, поэтому для нас это было забавно. Пока все отлично, все навеселе и с задором проходят обучение. Мне все нравится», — цитирует Мостового Sport24.

Мостовой начал обучение на тренерскую лицензию в академии РФС 21 августа.

Будучи футболистом, Мостовой выступал за такие команды, как «Спартак», «Сельта», «Бенфика», «Кан», «Страсбург», «Алавес». В составе красно-белых он стал чемпионом СССР и обладателем Кубка Федерации футбола СССР. В 2005 году Мостовой завершил карьеру игрока.

Источник: https://sport24.ru/football/news-572416-mostovoy-ob-obuchenii-na-trenera-uznal-ochen-mnogo-kakikh-to-zaumnykh-slov-iz-futbola
Александр Мостовой
Футбол
РФС
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