Мостовой — о приглашении Юрана на стажировку в «Пари НН»: «Вообще отлично!»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» отреагировал на предложение главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана пройти стажировку в нижегородском клубе.

Ранее Юран рассказал об этом в интервью Sport24.

«Пока не нашел клуб, где мог бы пройти стажировку. То, что Юран пригласил пройти ее в «Пари НН» — вообще отлично! Мы с ним уже много-много лет общаемся и играли ведь вместе», — сказал Мостовой «СЭ».

На данный момент «Пари НН» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков в 20 турах.

В субботу, 30 марта, нижегородский клуб на выезде сыграет против «Балтики». Начало — в 17.30 мск. Главным арбитром матча был назначен Евгений Кукуляк.