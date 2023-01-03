Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:30

Мостовой рассказал о жизни с Черчесовым на базе «Спартака»

Виталий Косик
Корреспондент
Александр Мостовой.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Александр Мостовой рассказал о том, с чем он столкнулся, когда жил с экс-вратарем красно-белых Станиславом Черчесовым в одной комнате.

«Черчесов был очень дисциплинированным. У него нельзя было шуметь и громко разговаривать, поэтому соблюдали тишину. Стас отличался от других своей прямолинейностью, дисциплинированностью и некоторой жесткостью. Со Стасом особо никто не любил общаться, потому что понимали, что он своеобразный человек. Но от него мы и увидели, что такое профессионализм. У него было все по часам, везде чисто, все сложено. Если надо спать, то надо спать», — приводит слова Мостового Metaratings.ru.

Черчесов и Мостовой выступали за «Спартак» с 1987 по 1991 год. В 1987 и 1989 оба игрока становились чемпионами СССР.

Источник: https://metaratings.ru/news/mostovoi-o-zhizni-s-cherchesovym-na-baze-spartaka-u-nego-bylo-vsyo-po-chasam-vezde-chisto-vsyo-slozheno-217634/
Александр Мостовой
Станислав Черчесов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
1
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
12-я чемпионка мира Александра Костенюк будет выступать за Швейцарию. С 2024 года
Российские звездочки потеряли шанс войти в историю. Чего мы лишились без МЧМ?
В отеле в центре Москвы обнаружили мумифицированное тело женщины
СБУ предъявила подозрение командующим ВКС РФ и экс-командующему ЧФ
В Самаре прошел митинг в память о погибших в Макеевке военнослужащих РФ
Hurriyet раскрыла подробности обмена пленными с участием азовцев и Медведчука
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Мостовой — о конфликте с Шалимовым: «Я старался поддерживать хорошие отношения»

Агент Фернандо рассказал о желании футболиста вернуться в «Спартак»